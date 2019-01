FOTOS: ¿Tiene cáncer Claudia Bahamón?, Ella aclaró porqué tiene la ‘cabeza rapada’

El pasado domingo 28 de octubre, la presentadora colombiana, Claudia Bahamón, publicó un video en el que apareció con la cabeza rapada, en la descripción habló sobre el cáncer, haciendo homenaje a una de sus amigas de infancia quien padece la enfermedad.

VIDEO: Claudia Bahamón habló sobre el cáncer y dejó sentido mensaje

El post generó polémica y sus seguidores se mostraron bastante intrigados, algunos preguntando si Bahamón tenía cáncer y otros más curiosos querían saber si en realidad se había rapado o no la cabeza.

Por lo anterior, en su más reciente publicación, la modelo posó nuevamente sin cabello y junto a sus hijos, además aclaró todas las dudas, reiteró que se trata de un homenaje que quiso hacerle a las “mujeres valientes y guerreras”.

Finalizó, con la frase:”Un respetuoso homenaje, no me he rapado, estoy SANA. Los quiero y espero haber llegado al ♥️”.