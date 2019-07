FOTOS: ¡Sin tapujos! Sara Uribe dio su secreto para tener su abdomen plano después del embarazo

La modelo y presentadora Sara Uribe ha dado su secreto para mantener su figura curvilinea, aunque es amante al ejercicio ella dice tener “gorditos” que le quedaron luego de tener a su pequeño hijo Jacobo.

Luego de su embarazo la piel de Sara le quedó “sueltica” por eso lo ayuda con un método no invasivo que le ayuda a eliminar la grasa localizada, pues su figura hacer parte fundamental de su carrera.

“Que si gorda, que si flaca, que si he bajado mucho, que todavía me quedan gorditos. Chicas, yo soy feliz como soy y me ayudo con métodos no invasivos para eliminar grasita localizada que quiero bajar, 🤰🏻(Y más aún después de tener a mi bebé)”, fueron las palabras de la modelo para mostrar su efectivo método contra la ‘grasita’ de más en su cuerpo.