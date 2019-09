FOTOS: Sin necesidad de mostrar Marina Granziera se ve ‘apoteósica’ en Instagram

Marina Granziera, periodista deportiva del Canal Caracol, se ha ganado un espacio entre los colombianos amantes del fútbol, aunque no solo la halagan por su conocimiento, sino también por su belleza.

A la presentadora la admiran por su estilo bastante conservador y recatado con su vestuario, en las fotografías de su cuenta de Instagram no se ven fotos exhibicionistas, pero eso no quiere decir que no tenga fotos seductoras.

“Eres una mujer muy profesional y auténtica”, “¡wow!”, “hermosa”, “me encanta tu sonrisa”, “su belleza integral”, “sencillamente divina”, “esa carita me encanta”, “te luce todo”, son algunos de los mensajes que se pueden leer en algunos posts de la presentadora.