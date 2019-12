FOTOS: Sin camisa, Martín Santos levantó suspiros luego de hacer ejercicio

Con una fotografía en la que aparece sin camisa Martín Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos, despertó más de un suspiro al deja ver su torso al descubierto luego de hacer ejercicio.

Con la imagen en la que también aparece su hermano Esteban Santos sentado junto a él en un andén con ropa deportiva, Martín le deseo un feliz cumpleaños el pasado martes 10 de diciembre para celebrar sus 26 años de edad.

La foto enloqueció a más de una tuitera que manifestaron que: “lástima Twitter no tenga la opción ‘Me encanta’”, hasta pensaron que Martín sería el mejor regalo, “espero que El Niño Dios me traiga uno así como Martín… Este año me porté bien” y no faltó quien dijo: “quién pidió pollo”.