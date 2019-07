FOTOS: “Si vuelvo a ver, nunca volveré a usar lentes”, joven de 29 años luego de ducharse con sus lentes de contacto

Nick Humphreys de 29 años quien trabaja en un periódico regional británico, y amante al deporte perdió la vista en uno de sus ojos luego de comprarse unos lentes de contacto para evitar utilizar los incómodos anteojos. “No pensé nada de eso en ese momento. Nunca me dijeron que no usara lentes de contacto en la ducha, no hay ninguna advertencia en el empaque y mis ópticos nunca mencionaron un riesgo”.

Nick perdió su vista luego de utilizar los lentes varias veces mientras tomaba una ducha. Él tenía la costumbre de llegar de hacer ejercicio y ducharse rápido con los lentes puestos. Por eso sus ojos fueron el espacio ideal para que se desarrollara una bacteria llamada Acanthamoeba keratitis que afectó seriamente su visión.

Esta era su rutina todos los días antes de ir a trabajar. “En una mañana normal, me levantaba, me ponía las lentes y me dirigía al gimnasio antes del trabajo, luego me metía en la ducha, me bañaba y me iba a la oficina”. Ahora está en la espera de un trasplante de córnea que le salve la vista del ojo derecho que lo tiene muy comprometido.

Nick cuatro años antes les tenía miedo a los lentes de contacto, pero cuando empezó hacer tanto ejercicio los quiso probar. “A los 25, comencé a hacer mucha más actividad física y en ese momento me di cuenta de que mis anteojos eran un obstáculo enorme. Cuando finalmente superé mi miedo de ponerme contactos, pensé que eran lo mejor”.

En el año 2018 su córnea presentó un rasguño a lo que no le presto mucha atención. Como el ojo no mejoraba “durante unos días utilicé gotas para los ojos de venta libre y reduje todas las configuraciones de pantalla de mi teléfono y computadora a su brillo más bajo, que parecía ser el problema”, expresó.

Cuando el joven vio que se estaba agudizando las cosas, decidió ir donde un médico quien le confirmó que el problema era más grave de lo que pensaba. Nick sufría de una úlcera en el ojo. “Le dije al médico que leí algunas historias de horror y le pregunté si necesitaría que me quitaran el ojo. Simplemente me miró y dijo: ‘Eso podría ser una posibilidad’. Fue entonces cuando me di cuenta de que era grave “.

Luego de los tres meses de la primera visita, Humphreys ya había perdido la vista por completo y el dolor era insoportable. Le hicieron varias cirugías en su ojo derecho y distintos tratamientos, pero no ha podido recuperar la visión.

El joven está a la espera de un nuevo trasplante de córnea que se hará el próximo mes de agosto. “He perdido 18 meses de mi vida debido a algo tan simple como ducharme con lentes de contacto. Si vuelvo a ver, nunca volveré a usar lentes”, dijo.