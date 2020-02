FOTOS: ¿Se volverá a enamorar? Florinda Meza habló sobre su situación sentimental

La reconocida actriz mexicana Florinda Meza quien por mucho tiempo hizo el papel de ‘Doña Florinda’ y fue esposa de Roberto Goméz Bolaños conocido como Chespirito, decidió hablar sobre el vacío que siente desde el fallecimiento de su amado.

Han pasado cinco años desde la muerte de su esposo y dice que no ha sido nada fácil llenar ese vacío que él le dejo, “pero tener una pareja, lo veo muy difícil. No es que sea muy exigente… Pues no más mira el “paquetote” que les dejó mi marido”, manifestó Florinda en entrevista con TvyNovelas México.

Asimismo, recalcó: “yo amo a mucha gente, mi corazón y mi capacidad de amar es como un gran ropero lleno de cajones, pero tener una pareja” y dio a conocer que volverá a los escenarios en la ópera prima de Javier Camarena llamada “La hija del regimiento” que se realizara en Palacio de Bellas Artes de México.