FOTOS: Se filtran imágenes del rodaje de la película del universo ‘Game Of Thrones’

Las fotos del rodaje de la película inspirada en la serie de HBO ‘Game Of Thrones‘ están circulando en Twitter y muestran el símbolo de una de las famosas casas de la historia.

La trama de esta cinta está ubicada miles de años antes de la guerra por el trono de hierro y la están grabando en varios estudios en Irlanda del norte, donde se ve una estructura gigante en la que estarían recreando la precuela de lo que se vio hasta hace un par de meses y en una de las fotos se ve en detalle el símbolo de un león, animal que representaba a los Lannister.

Blood Moon es el nombre que llevaría esta cinta y estará protagonizado por Naomi Watts y Josh Whitehouse. Habrá otras dos películas más sobre la historia, pero no tendrán nada qué ver con otros personajes ya conocidos de la historia, según confirmó HBO.

New Spoiler Details Surface from Photos, from the Set of Blood Moon! – https://t.co/jvwF832ViH #GameofThrones #BloodMoon #news pic.twitter.com/WqmAOiF0MA

— Watchers on the Wall (@WatchersOTWall) 30 de junio de 2019