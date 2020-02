FOTOS: “Se cierra un capítulo en mi vida”, María Laura anunció que terminó con Sebas Villalobos

Por medio de sus cuentas de Instagram, el influencer Sebastián Villalobos y la actriz María Laura Quintero confirmaron las sospechas de miles de seguidores de una ruptura amorosa, compartieron fotografías con extensos mensajes en los que daban a conocer que una nueva etapa en su vida ha comenzado.

La primera en hacerlo publicó fue Laura quien contó: “se cierra un capítulo en mi vida, y se abre uno nuevo lleno de sueños, de esperanza, pero sobretodo de fe”, así comenzó su escrito y agregó, “he caminado siempre de la mano de Dios, y hoy le creo profundamente a él, más que a nada. Todo, todo tiene un inicio y un final. Los ciclos son eso, ciclos que algunas veces deben cerrar”.

Luego de pocas horas ‘Sebas’ destacó: “me encuentro soñando, tengo mi mente en mis ganas de buscar la felicidad a través de mis sueños, tengo 24 años y tantas ideas que quiero traer al mundo, que en el proceso me encuentro con pruebas de las cuales también aprendo, me inspiro, me lleno de luz y que sin duda llegan a mi vida con un objetivo puntual, ayudarme a soñar” y finalizó diciendo “gracias por toda la luz, te amo”.