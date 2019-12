FOTOS: ¡Se bajó el pantalón!, Justin Bieber mostró su “regalo del año”

El artista de 25 años, hace poco publicó una fotografía en su cuenta de Instagram donde se bajó los pantalones mientras su novia Hailey Baldwin lo abraza y posa su cabeza sobre él, Justin Bieber ha sido tendencia por las indirectas de su expareja Selena Gómez últimamente.

Sus nalgas se llevaron la atención de sus más de 122 millones de seguidores en Instagram, en la que se muestra de espalda con los jeans abajo dejando al descubierto sus nalgas en bóxer a la cual título “mi regalo este año”, aunque muchos presumen que hace alusión a su pareja.

Sus seguidores de inmediato reaccionaron con mensajes como estos: “el regalo fue para ella”, “usted no sabe lo que me provoca”, “no le daré me gusta a algo que me hace sufrir, no soy tan masoquista”, “qué hombre”, “qué hermosos bebés”, entre otros.