FOTOS. Salvaje crimen en Coveñas: lo mató a pico de botella, le cortó la cabeza y se paseó con ella

Minuto30.com .- Un escalofriante y salvaje crimen ha sembrado el terror en Coveñas, Sucre. Un individuo fue capturado tras atacar a su rival, decapitarlo y luego caminar con la cabeza de la víctima por la vereda.

El macabro suceso se originó durante una riña ocurrida en la vereda Bellavista. Inicialmente, el agresor atacó a su oponente utilizando un pico de botella. Sin embargo, no contento con la agresión inicial, el individuo se dirigió a su vivienda, regresó con un machete y procedió a cortarle la cabeza a su rival.

Tras cometer el homicidio, el hombre protagonizó una escena de terror al pasearse por el poblado llevando la cabeza de su oponente como si fuera un trofeo. Decenas de personas de la vereda Bellavista fueron testigos de esta macabra y perturbadora escena.

La Policía fue alertada de inmediato sobre el inquietante crimen y el paradero del atacante. Las autoridades reaccionaron rápidamente, localizando y dándole captura al individuo que aún portaba la cabeza de su víctima. El detenido ha quedado a disposición judicial para responder por este horrendo homicidio.

