FOTOS. Salvaje crimen en Coveñas: lo mató a pico de botella, le cortó la cabeza y se paseó con ella

Pico y Placa Medellín Lunes: 6 - 9 6 - 9
    Fotos

    IMAGENES SENSIBLES

    Publicado por: SoloDuque

    Imagen ilustrativa del municipio de Coveñas.
    Resumen: el hombre protagonizó una escena de terror al pasearse por el poblado llevando la cabeza de su oponente como si fuera un trofeo

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Un escalofriante y salvaje crimen ha sembrado el terror en Coveñas, Sucre. Un individuo fue capturado tras atacar a su rival, decapitarlo y luego caminar con la cabeza de la víctima por la vereda.

    Momento en que el hombre ataca a pico de botella a su rival. Captura de video

    El macabro suceso se originó durante una riña ocurrida en la vereda Bellavista. Inicialmente, el agresor atacó a su oponente utilizando un pico de botella. Sin embargo, no contento con la agresión inicial, el individuo se dirigió a su vivienda, regresó con un machete y procedió a cortarle la cabeza a su rival.

    El hombre murió en el lugar, tras el ataque a pico de botella

    Tras cometer el homicidio, el hombre protagonizó una escena de terror al pasearse por el poblado llevando la cabeza de su oponente como si fuera un trofeo. Decenas de personas de la vereda Bellavista fueron testigos de esta macabra y perturbadora escena.

    El asesino anduvo con la cabeza de la víctima por el poblado, hasta que la policía lo capturó

    La Policía fue alertada de inmediato sobre el inquietante crimen y el paradero del atacante. Las autoridades reaccionaron rápidamente, localizando y dándole captura al individuo que aún portaba la cabeza de su víctima. El detenido ha quedado a disposición judicial para responder por este horrendo homicidio.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


