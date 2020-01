FOTOS: “Saltando a un río me fracturé” Así quedó el novio de Daniela Ospina

Por medio de los estados de Instagram, Harold Jiménez, el director de videos musicales y novio de Daniela Ospina, contó lo que le había pasado y el motivo por el cual andaba con un pie enyesado, “saltando a un río me fracturé un dedo”.

Con fotografías que mostraban como tenía su pie anunció que: “a los que me preguntan qué me pasó: la verdad es que saltando a un río me fracturé un dedo, fui al hospital y tuve un momento de rabia y tristeza porque toda mi vida he saltado a ríos”.

Al parecer, el reconocido productor se encuentra con el cantante paisa Maluma en Jamaica “en uno de los proyectos más importantes de mi carrera”, contó el integrante de la compañía audiovisual 36 grados.

Mientras que su novio se encuentra en viajes de trabajo Daniela Ospina disfruta de la compañía de su hija Salomé, fruto del amor con el futbolista James Rodríguez, con masajes en sus piernas y saliendo a comer, según sus historias de Instagram.