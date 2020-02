FOTOS: ¿Qué tan diferentes se ven? Rinoplastia, la intervención a la que más recurren las “celebrities”

¿Salud o belleza? Por ambas razones la rinoplastia es una de las intervenciones a la que más recurren los personajes populares en busca, sobre todo, de dulcificar sus rasgos y respirar mucho mejor.

Jennifer Lopez, Halle Berry, Kylie Jenner, Blake Lively, Scarlett Johansson, Nicole Kidman o Cameron Diaz han pasado por el quirófano para “estilizar” su nariz, algo que también han hecho Zac Efron, Rob Lowe o Ricky Martin.

En la mayoría de los casos, los artistas han afinado el tabique nasal o han reducido la caída del apéndice hacia abajo, además de afinar las aletas nasales.

Una operación de la que no siempre se sale satisfecho y que algunos no dudan en repetir, como recientemente ha hecho la influente María Pombo, que no ha tenido ningún problema en comentar en las redes sociales su primera experiencia y la necesidad de una segunda intervención.

Por desgracia, dice Virginia Sánchez directora médica de Clínicas Dorsia, “las segundas y terceras rinoplastias de corrección son más comunes de lo que pensamos”, por eso es importante entender bien en qué consiste esta intervención y qué resultados esperar.

El doctor Pierre Nicolau, especialista en cirugía estética y plástica, argumenta que “la nariz, igual que los ojos y la boca, son los rasgos más característicos del rostro de una persona, y hay muchos pacientes que quieren cambiar su tamaño, eliminar la curvatura dorsal o corregir el desvío de la punta”.

La rinoplastia es una intervención con la que se puede reducir y aumentar el “tamaño de la nariz, cambiar la forma de la punta”, estrechar la anchura de las alas nasales o cambiar el ángulo entre esta y el labio superior, comenta Nicolau, una intervención que puede ayudar a corregir defectos de nacimiento, lesiones nasales y problemas respiratorios.

Según explica el doctor Federico Pérez de la Romana, las deformidades de la nariz son una preocupación para muchas personas porque se trata de “la estructura más visible en el centro de la cara y, por lo tanto, tiene una gran importancia en la estética facial”, lo que provoca, según el doctor algunos problemas psicológicos.

Sin embargo, las dificultades respiratorias son la causa más importante de este tipo de intervenciones quirúrgicas Cada día son más las personas que acuden a la cirugía para solucionar este tipo de alteraciones fisionómicas que intervienen en el sueño, la práctica de ejercicio o el desarrollo de sinusitis.

Los doctores coinciden en la preocupación por el hecho de que algunos pacientes intenten “copiar” e imitar a sus ídolos y apuntan a que veces los más jóvenes acuden a la consulta con fotografías de actores o actrices.

“Es importante explicar que cada nariz va con un tipo de rasgos faciales y a unos les irá mejor un tipo de nariz que a otros”, comenta el doctor Pérez de la Romana.

La rinoplastia busca corregir la estructura nasal y darle una forma armónica a la nariz con el resto de la cara, “no se trata solamente de dejarla perfecta de forma, sino que debe de estar proporcionada con las medidas de la cara”, concluye Pérez de la Romana. Madrid, 20 feb (EFE)