FOTOS: ¡’Qué humildad’! Así lució Arelys Henao en su fiesta de 15 años

La cantante de música popular Arelys Henao sorprendió a sus más de 6 mil seguidores con un hermoso tbt de su fiesta de 15 años, por medio de su cuenta de Instagram reveló la humilde celebración, pero llena de alegría.

“Aunque no tuve una gran fiesta, mi madre con mucho sacrificio me regaló el vestido y me mandó tomar las foticos para el recuerdo”, fueron las palabras que utilizó para describir tan inolvidable momento.

La intérprete de canciones como ‘Amante y amigo’, ‘No podemos callar’, le agradeció a su madre porque gracias a ella y el “fruto de tu trabajo me hizo muy feliz”, en ese día tan especial.