FOTOS: ¡Qué hermosura! Paula Andrea Betancur vistió a su bebé con pijama navideña

Paula Andrea Betancur presumió a su bebé con una pijama navideña que hizo que sus más de 900 mil seguidores en Instagram se ‘derritieran’ de amor, la exSeñorita Colombia tomó la decisión a sus 47 años de convertirse nuevamente en madre con su esposo el dermatólogo Luis Miguel Zabaleta.

Con una pijama de color rojo, al estilo papá Noel y un gorrito de ‘Rodolfo el Reno’ del cual ‘salen’ dos trenzas, la bebé puso a suspirar a más de uno con la ternura que derrochó en la imagen.

“Puro amor y pura carita del papá, hermosa”, “qué hermosura”, “qué bella, de azúcar, Dios la guarde”, “qué tiernita”, “hay no me la como a beso”, “Ay no. ¡Que fue esto tan hermoso! Se ve Divina con esas trenzas”, son algunos de los mensajes que se pueden leer en el post que ya cuenta con más de 64 mil ‘Me gusta’.