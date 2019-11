Fotos: Por primera vez el mejor jugador de la Copa Libertadores recibirá un ostentoso anillo al estilo de la NBA

Tras la final de la Copa Libertadores 2019 que se disputará este sábado 23 de noviembre a las 3:00pm entre Flamengo y River Plate en el estadio Monumental de Lima, se hará la entrega por primera vez de un ostentoso anillo por parte de los organizadores a quien sea elegido como mejor jugador del certamen.

La impresionante y costosa pieza de joyería está hecha de oro amarillo de 18 quilates, con 44 diamantes blancos que forman la imagen de la Copa Libertadores, alrededor de esta se encuentran 68 diamantes negros y otros 16 blancos más grandes.

Cuenta con una inscripción que dice ‘Conmebol Libertadores’, el año y la ubicación donde se jugará el partido decisivo.

Un detalle que llamó la atención de muchos y que ha sido bastante criticado en las redes sociales fue la leyenda en inglés “best of the tournament”, siendo un idioma no oficial de ninguno de los países participantes del torneo, sin embargo este pudo deberse a la necesidad de encontrar un idioma neutro, al no poder elegir entre el español y el portugués de los equipos finalistas.

Entre los candidatos para llevarse el preciado anillo se encuentran por parte de Flamengo, Bruno Henrique y Gabriel Barbosa, y por el lado de River, Nicolás De La Cruz e Ignacio Fernández; el mejor jugador será elegido por el voto de la audiencia, varios periodistas reconocidos y la Conmebol.