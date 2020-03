FOTOS: No se casará en abril, Estefanía Villarreal decidió posponer su boda

Estefanía Villareal, recordada por su personaje de Celina en la telenovela Rebelde, dio a conocer el motivo por el cual la canceló a pocos días de dar el “sí, acepto” en el altar, Villarreal suspendió su boda por cuestiones de trabajo.

Su prometido, Gidi Shwartz, le propuso matrimonio en medio de un crucero el pasado mes de octubre, pero no se podrán casar en el mes esperado. “Tuvimos que suspender porque tengo mucho trabajo, estoy participando en el grupo musical Reinas de Corazones y empiezo una serie durante dos temporadas”, expresó en entrevista para TvyNovelas.

La exrebelde contó que se iban a casar “en abril pero hablé con él sobre el tema de posponer la boda, y me dijo que no me preocupara. Estoy muy agradecida de haberlo encontrado en mi vida, porque no tengo mayor apoyo que el suyo; por supuesto el de mi familia, pero a nivel pareja, es el mejor ser que me pudo enviar la tierra”.