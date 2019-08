FOTOS: ¡No paran! Las sensuales imágenes de Elizabeth Loaiza y le piden más transparencia

Elizabeth Loaiza ha publicado cuatro imágenes para que sus fans se deleiten y asimismo, voten por la que más le guste.

“¿Que foto les gusta más 1, 2, 3 o 4?”, fueron algunas de las palabras que utilizó para el pie de foto. En las cuatro sale con la misma lencería, pero en diferentes poses agarrándose la tanga y de inmediato le subió la temperatura.

“angelical”, “hermosa”,“espectacular”, “No sé cómo un fotógrafo puede tomar estas fotos la verdad yo no aguantaría tenerte así me volvería loco con esta hermosura de mujer”, “todas me gustan, te ves bien, pasión, eres hermosa”, “wow definitivamente espectacular”, son algunos de los mensajes que se pueden leer en la publicación que ya cuenta con más de 69 mil ‘likes’.