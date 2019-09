FOTOS: Naty Botero publicó imagen amamantando a sus mellizas y demostró que “no ha sido fácil”

La cantante Naty Botero el pasado 14 de septiembre anunció el nacimiento de sus mellizas, Luna y Paloma, producto de su relación con Juan Carlos Guinovart.

Por medio de su cuenta de Instagram, Botero compartió con sus seguidores lo difícil que fue tomar la decisión de que le practicaran una cesárea, pues el parto natural sería muy largo y Paloma y Luna podrían sufrir.

“La lactancia es difícil, quieres que te salga un chorro y no te salen sino gotas de calostro. Los primeros días solos en el hospital me di cuenta del gran papá que tienen mis hijas, pues se encargó de ellas esas noches en que yo no podía moverme. Hoy soy una mamá que lacta las bebes ya están gordas y yo me tomo un día a la vez…”, son algunas de las palabras que utilizó para describir la fotografía en la que aparece amamantando a sus bebes.