FOTOS: ¿Muy extravagante? El regalo de Navidad que le dio Mateo Carvajal a su hijo

Mateo Carvajal quiso mostrarles a sus seguidores de Instagram cual fue el regalo de Navidad que le dio a su bebé Salvador, fruto del amor con Melina Ramírez, que para muchos fue algo extravagante para la edad del pequeño.

“Bueno acabó de llegar el Niño Dios a entregarle el regalo a Salvador, pero el Niño Dios lo hizo mal porque no hizo la mitad del trabajo. Solamente me trajo la caja, pero no lo armó. Y mis dotes de ingeniero no son tan buenos”, manifestó en algunos videos publicados en sus estados de dicha red social.

Por el mismo medio dejó ver el sorprendente regalo: un carro eléctrico manejable que parece para un niño de 15 años como el mismo Mateo expresó, “¡yo vuelvo a nacer siempre que te veo sonreír! Nuestra primera Navidad y no me cabe la felicidad en el alma de ser tu papá! Y recuerda que tu primer regalo fue un carro para niños como de 15 años pero entenderás que fue mi emoción”.