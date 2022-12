FOTOS. Messi: «Sabía que Dios me lo iba a regalar»

in

Redacción Deportes, 18 dic (EFE).- El capitán de la selección argentina Lionel Messi aseguró este domingo, luego de consagrarse campeón del mundo, que sabía que Dios le iba a regalar un título en ese certamen.

«Es impresionante que pueda terminar de esta manera. Sabía que en algún momento Dios me lo iba a regalar y no sé por qué presentía y sentía que iba a ser esta. Una vez más me hizo dar una felicidad enorme», dijo el 10 en declaraciones a la Televisión Pública de su país.

Por otra parte, remarcó que el encuentro ante Francia fue «muy raro» por la forma en que el equipo europeo igualó en dos oportunidades el tanteador y lo comparó con el que Argentina jugó frente a Países Bajos en los cuartos de final.

Messi dijo que desea viajar a Argentina para celebrar la conquista con sus compatriotas.

Argentina logró este domingo su tercer título mundial después de ganar a Francia por 4-2 en una tanda de penaltis a la que se llegó tras una prórroga en los finalistas igualaron 3-3.

Messi anotó para el conjunto suramericano a los 23 y a los 109 minutos, marcó su penalti en la definición desde los once pasos y luego recibió el Balón de Oro al mejor jugador.

