FOTOS: “Me propongo hacerla más feliz”: Así fue la sexta boda de Ricardo Montaner

La sexta boda de Ricardo Montaner fue en el paraíso de Santorini, Grecia, hasta donde viajó la familia para ver una vez más la unión entre la mujer que le ha robado su corazón desde hace 30 años, Marlene Rodríguez Miranda.

“Hoy nos volvimos a casar. Fue la sexta vez, me emocioné tanto o más que la primera, ¿por qué será? Me he tomado esta ceremonia con tanta seriedad, que me la pase llorando. Me reconozco más enamorado que nunca y me propongo hacerla más feliz aún … Creo en el matrimonio y en el para siempre …” fueron las palabras que utilizó para describir su maravilloso momento.

En la fotografía ambos lucieron atuendos informales y de color blanco, ella con un estampado de color rojo y un collar plateado y el cantante se puso un pantalón corto color beige que supo combinar.