[FOTOS] ¿Más tiradera?Anuel festeja su éxito con foto junto a Shakira

Anuel celebra con polémica imagen en la que posa con Shakira, con quien Karol G canta ‘TQG’.

Mientras Yailin presume de su nuevo penthouse previo al nacimiento de Cattleya, y Melissa Vallecilla celebra los 9 meses de su hija Gianella; Anuel festeja el éxito que ha tenido con ‘Más rica que ayer’, canción que parece ser su respuesta a ‘TQG’, tema que Karol G interpreta al lado de Shakira, con la cual el boricua acaba de publicar foto.

Así es, el trapero vuelve a poner el dedo en la llaga intensificando la tiradera que lanzó en su más reciente composición, en la que dice desinhibido, “Tú no eres Shakira ni yo Piqué”.

Este 7 de marzo, Anuel se tomó una foto junto a Shakira y la posteó en su perfil de Instagram, en un álbum en el que disfruta de un juego de basquetbol.

El cantante escribió, “¡#1 en Puerto Rico (PR) y #5 Global! #Más rica que ayer, @djlujan, @mambokingz, @hearthismusichtm. Gracias a todo el mundo que está kikliando [sic] con la canción y viendo el video, apoyando mi música, ¡los amo!».

Luego de mostrar fotos junto a Floyd Mayweather Jr. y otros, en el partido de la NBA de los Atlanta Hewks vs. Miami Heat, celebrado en dicha ciudad de Florida; Anuel encendió las alarmas al posar junto a Shakira, bueno no precisamente al lado de ella, sino a un póster de la ex de Gerard Piqué.

En la imagen, Anuel viste ropa deportiva y sus inconfundibles cadenas de bling bling, asimismo lleva gafas oscuras; en tanto, a Shakira se le ve en el citado cartel sepia tocando la batería en la época que llevaba la melena risada.

A menos de lanzar el incendiario mensaje, el post rebasa los 1,500,000 likes, así como un sinfín de comentarios, en los que varios de sus seguidores han vertido sus opiniones al respecto.



“La foto con Shakira es una indirecta muy dura. No olvidó a Karol, se puede notar fácilmente”, dijo uno; mientras otro comentó, “Sácate foto con un póster de ‘La Bichota’, que ella si te tiró, no Shakira. Eso no tienes”. Asimismo hubo decenas que lo apoyaron con hashtag, como #realhastalamuerte.

Por si fuera poco, el viernes de la semana pasado, Anuel advirtió que prepara tema con Maluma, quien aparece al final del videoclip de ‘Más rica que ayer’, esto después de que Emmanuel Gazmey se autoproclamó el como un amante inolvidable, gracias al arreglito íntimo al que sometió, el cual también fue un método empleado por el rapero mexicano Babo.

