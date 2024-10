Mara Cifuentes «se arrepiente de su rostro» actual al compararse antes y después de su operación de feminización de rostro.

La participante de la Agencia y Modelo Mara Cifuentes, compartió a través de sus historias y algunas fotos en instagram reflexiones de cómo se ve ahora con la feminización que hizo de su rostro. Y al parecer se arrepiente de haber hecho. Recordemos que en noviembre del 2023 dijo que se sentía feliz expresando. «Lo deseaba hace mucho tiempo y no lo había expresado porque me sentía culpable de querer hacerme una cirugía plástica, porque ya estaba bien, porque me sentía en mi carrera bien; pero llegó un momento de mi vida donde dije: lo quiero hacer, lo quiero realmente». Ahora arrepentida la celebridad trans, habla que «le retiraron volumen de su rostro, le abrieron la cuenca del ojo 7 mm» y sus dimensiones son diferentes por lo que la tienen aburrida. «Yo no pedí eso…». En su tristeza desea borrar todas las fotos de cómo se veía antes porque eso la pone sensible. “Yo sé que somos asimétricos, pero yo pedí específicamente que no quería eso y siento como que mi palabra no importó. Me frustra y es algo difícil de aceptar, levantarse de una cirugía que no sabías qué te iban a realizar”. Lo habla meses después de verse ya los resultados con el paso del tiempo. Internautas comparar sus fotos que incluso «Rastreando los Famosos«, detallaron cuidadosamente lo expresado por Mara.

Mara se arrepiente en sus historias sobre su rostro

