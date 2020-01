FOTOS: ‘Magneto’ y el ‘Profesor X’ se volvieron a ¡BESAR! Y hasta hubo “propuesta” de matrimonio

Los actores Ian McKellen y Patrick Stewart, quienes han interpretado a los X-Men ‘Magento’ y el ‘Profesor X’ respectivamente, se volvieron a besar en pleno estreno y uno de ellos se arrodilló a pedirle matrimonio al otro.

Ian y Patrick son amigos de vieja data y los dos han compartido set en varias ocasiones, más que todo en algunas de las películas de la saga ‘X-Men’. Su amor es tan grande que no lo ocultan y en varias ocasiones se han besado en público durante alfombras rojas y hasta en el desfile del orgullo gay, pues bien sabemos que McKellen es abiertamente homosexual.

Pues esta vez volvieron a mostrar al mundo su cariño y en la alfombra roja del estreno de la serie “Star Trek: Picard” en Londres y se volvieron a besar. Pero como si esto fuera poco, Ian se arrodilló y le pidió matrimonio en broma a Patrick, quien solo atinó a decir que sí mientras su esposa de 41 años reía a un lado de ellos.

