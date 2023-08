FOTOS: Lucas Cañas se inscribió al Concejo de Medellín y envió duro mensaje al partido Conservador por negarle aval para la Alcaldía

in

Luego de meses esperando que el Partido Conservador lo avalara como candidato de esta colectividad a la Alcaldía de Medellín, el concejal Lucas Cañas tuvo que inscribirse para repetir periodo en esta corporación.

Sigue al canal Política en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VZzWqlt3mFY3VpgTYk0q

El miembro activo de El Equipo de Antioquia, inició su campaña como precandidato a la Alcaldía, pero el aval conservador nunca se concretó, por lo que en distintos escenarios, Cañas expresó su inconformidad y desacuerdo con las pretensiones del partido, de apoyar a Federico Gutiérrez y al final tuvo que tomar el camino hacia el Concejo de la ciudad.

“No tuvimos el respaldo del Partido Conservador, pero si el respaldo de la gente y hoy lo ratificamos. Si los partidos tradicionales no atienden el llamado de la ciudadanía, tienden a desaparecer. El Partido Conservador perdió su vocación de poder y la oportunidad de construir una propuesta sería a la Alcaldía de Medellín. Uno no puede regalarse a quien no lo recibe. Con hechos y desde las calles, nos vamos a poner la 10 por Medellín”, escribió.

No tuvimos el respaldo del @soyconservador pero si el respaldo de la gente y hoy lo ratificamos.

Si los partidos tradicionales no atienden el llamado de la ciudadanía, tienden a desaparecer. El Partido Conservador perdió su vocación de poder y la oportunidad de construir una… pic.twitter.com/Li21IC0BAM — Lucas (@LucasCanasJ) July 29, 2023

Al final, el aval no fue para nadie, pues Fico Gutiérrez, decidió no recibir el documento de ninguna otra colectividad e inscribirse solo con el aval de su Partido Creemos.

Para más noticias de política.