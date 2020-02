FOTOS: Los mejor y peor vestidos de los Óscar 2020

Sin duda la gala de los Óscar 2020 dejó a la historia una estela de estrellas de Hollywood perfectamente vestidas para el evento, sin embargo, hubo otras que dejaron claro que necesitan una asesoría adicional antes de elegir su look para la ceremonia.

El relevo generacional de la nueva realeza de Hollywood se está consolidando y ya mostró a sus reinas como tal. Actrices como Natalie Portman, Charlize Theron, Scarlett Johansson y Brie Larson fueron la definición explícita de la elegancia y la exquisitez. Por otro lado actores como Timothée Chalamet, Brad Pitt y Antonio Banderas mostraron que la moda masculina también puede destacar desde lo clásico hasta lo más actual y “rebelde”.

Hubo otros que usaron su look para enviar un mensaje político o incluso conmemorativo como Billy Porter y Spike Lee (sí, sabemos que Natalie también entra aquí), que los exime de estar mal vestidos por muy extravagantes que se vean. Pero hay otros que no hay de dónde rescatar y la verdad es mejor dejar pasar, pues su elección no da ni ánimos de explicar. A continuación los mejor y peor vestidos de los Óscar 2020:

LOS MEJORES

Natalie Portman. Dior.

Charlize Theron. Dior.

Scarlett Johansson. Óscar de la Renta.

Renée Zellweger. Armani.

Brie Larson. Celine.

Penélope Cruz. Chanel.

Gal Gadot. Givenchy.

Timothée Chalamet. Prada.

Timmy Fan Account❤️ (@sta.tim.stics) el 10 Feb, 2020

Brad Pitt.

Joaquin Phoenix. Stella McCartney.

LOS EXTRAVAGANTES

Billy Porter.

Janelle Monáe. Ralph Lauren.

Spike Lee.

Spike Lee (@officialspikelee) el 9 Feb, 2020

LOS PEORES

Saoirse Ronan. Valentino.

Saoirse Ronan (@saoirse_ronanofficial) el 9 Feb, 2020

Sandra Oh. Elie Saab.

Olivia Colman. Stella McCartney.

Olivia Colman (@itsoliviacolman) el 9 Feb, 2020

Kristen Wiig. Valentino.

Billie Eilish. Chanel.