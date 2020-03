FOTOS: “Lo amo con locura” Shannon de Lima dio pistas si es o no la mamá del hijo de James Rodríguez

Uno de los seguidores de Shannon de Lima le preguntó por medio de los comentarios de Instagram si es o no la mamá del hijo de James Rodríguez llamado Samuel, la modelo venezolana respondió sin tapujos varias de las preguntas.

Shannon le reveló a sus seguidores lo que siento por el hijo de James tras hacerle estas preguntas: “¿Por qué nunca subes foto de tu hijo con James? ¿Es que no lo quieres? Disculpe lo entrometida”.

Sin pensarlo la modelo dijo: “lo amo con locura. No tengo que subir fotos para demostrar que soy buena persona o amo a mis seres queridos, a veces cuando me sale subo una foto cada tanto, pero no me gusta. Ya lo he dejado claro muchas veces, besos mi amor”.

Recordemos que hace poco estaba circulando en redes sociales un runrún que la relación entre Shannon y James había terminado, pero esto no fue una fake news.