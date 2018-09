FOTOS: Ligerita de ropa Susy Mora reveló el significado de sus tatuajes

La presentadora del programa ‘Enamorándonos’ de Caracol Televisión, encendió las redes sociales con una fotografías ligerita de ropa en las que explica el significado de sus tatuajes.

La periodista reveló el significado del tatuaje que se ve en la fotografía que dice: “Master of my fate. Captain of my soul”. En español: “Amo de mi destino. Capitán de mi alma”.

Además aclaró que la frase la escuchó por primera vez en la película inspirada en la vida del líder sudafricano Nelson Mandela, ‘Invictus’.

“Él utilizó esta frase en uno de sus discursos más importantes y yo, cuando la escuché, dije: ¡Ese va a ser mi primer tatuaje!”, dijo Susy, quien también aclaró que no fue el primero, sino el sexto.