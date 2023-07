FOTOS: León Mario Bedoya López, quedó inscrito como candidato a la Alcaldía de Itagüí

Acompañado de amigos y simpatizantes de su equipo político y del Partido Alianza Social Independiente -ASI-, el exalcalde de Itagüí León Mario Bedoya López, se inscribió ante la Registraduría para aspirar nuevamente al cargo.

Además del aval de la ASI, su candidatura está acompañada de las listas al Concejo de Itagüí de los partidos Nueva Fuerza Democrática y el Nuevo Liberalismo.

“Inscribimos la campaña ganadora. Nosotros lo decimos con alegría y las calles lo reafirman. Nosotros no tenemos temor, acá no hay angustia como en otras campañas, que sin haber inscrito oficialmente a su candidato, ya ha superado los topes definidos por el Consejo Nacional Electoral, para hacer una campaña”, dijo León Mario Bedoya López.

Para su inscripción ante la Registraduría Especial de Itagüí, León Mario Bedoya López presentó un ambicioso programa de gobierno donde se tienen en cuenta todos los grupos poblacionales y proyectos que transformen la vida de cada uno de ellos.

Propuestas viables en materia de desarrollo económico, movilidad, vida digna,

sostenibilidad, educación, seguridad, gobernanza, innovación, hacen parte de ese documento que se convertirá en el plan de desarrollo Itagüí para la gente 2024 – 2027.

“Dios me puso este cometido y él me mostrará cuál es el mejor camino. Yo le debo todo a Itagüí, mi historia, mi familia, mis amigos y este es el momento de devolverle a mi ciudad, todo lo que me ha dado. Soy consciente de que no será un camino fácil, porque hay gente que tiene mucho por perder en la actual administración, pero somos más los que tenemos todo por ganar”, afirmó León Mario Bedoya López, candidato a la Alcaldía de Itagüí.

Con sus propuestas el exalcalde, busca transformar las vidas de los 289.994 habitantes con los que cuenta el municipio, según el DANE – Departamento Administrativo Nacional de Estadística.

“Hay quienes dicen que yo soy el candidato de Petro. A ellos les digo que no, yo no lo conozco, solo lo he visto en televisión. Los que sí son cercanos a Petro son los jefes políticos de Itagüí, pero ellos le mienten a la ciudad, engañan al pueblo. ¿Por qué no van y le dan un consejo?, que le digan que lo está haciendo mal, que está gobernado de espaldas al pueblo, que las reformas no le interesan a la ciudad”, puntualizó León Mario Bedoya López, candidato a la Alcaldía de Itagüí.

Bedoya López, quien fue alcalde de Itagüí en el periodo 2016 – 2019, salió con una aprobación del 83.06%, y alcanzando una ejecución del 95% del plan

de desarrollo, cuenta con amplia experiencia en el sector público, fue secretario de gobierno, concejal por dos períodos y presidente de esta corporación y es la persona más idónea y capacitada para regir los destinos del municipio a partir del 1 de enero de 2024.

