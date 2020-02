FOTOS: La indirecta que lanzó Paola Turbay a quienes les gusta los labios postizos

La exreina se tomó una graciosa fotografía en la que sus labios eran los protagonistas para lanzarle pullas a quienes se inyectan los labios, Paola Turbay puso su boca pegada de un vidrio para que se le vieran más grande los labios.

“Síganse inyectando los labios para que vean cómo van a quedar! Estoy aterrada con fotos que he visto por acá últimamente. Una cosa es hacerse un retoque y otra muy distinta, desfigurarse”, inició el largo escrito con la que acompañó la imagen publicada en su cuenta de Instagram.

Con la imagen trato de hacer una referencia visual para enviarle el contundente mensaje a sus fans, y agregó: “cada uno tiene su sex appeal… ¡su tumbao! Claro… Se vale algo de latonería y pintura, pero por favor no pierden aquello que los hace únicos. Su sello. PD: Tranquilos… No me he hecho nada”.