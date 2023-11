FOTOS. «Un cuerpo real, dejen los estereotipos»: Captaron a Karol G desprevenida y al natural

in

Karol G desde hace vario tiempo viene enviando a sus fans mujeres un mensaje de seguridad y amor propio, en el que recuerda que todos los cuerpos son perfectos, sí, más aún si tienen celulitis o estrías, pues eso, al igual que las contexturas, solo recuerdan que la vida real es una y que todas las mujeres son reales.

Sigue al canal Entretenimiento en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va44e35LdQeaBBoJrY25

Enfocada en esto, Karol G ha mostrado estar en contra del Photoshop y las ediciones exageradas, y por el contrario prefiere mostrarse muy al natural. Hecho, que ha sido muy aplaudido y admirado, porque ayuda a que más mujeres del mundo se llenen de confianza.

Sobre esto, hace poco, compartieron unas fotos donde se le captó a Karol G desprevenida y muy al natural, y aunque no se sabe la verdadera intención de estas fotos, lo cierto es que los fans de la cantante, se mostraron bastante amorosos, y recordaron en comentarios, la hermosa mujer que es.

Esta publicación ha causado mucha controversia, y la mayoría de comentarios, recuerda que no deberían de haber estereotipos de cuerpos perfectos, y que nadie debería criticar el fisico de otra persona.

«Todo lo suben mal intencionado, están subiendo unas imágenes que lógicamente son sin posar y sin proyectar para foto, vídeo etc, es un cuerpo normal, y captada de forma desprevenida, no estén fomentando las críticas, sabemos que ella está súper bonita, adelgazó y creo que esta etapa de su vida es la mejor en todos los aspectos. Y si fuese lo contrario, igual no tienen derecho a mofarse de las demás» Es uno de los comentarios

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Revista Vea (@larevistavea)

Vea más noticias de Entretenimiento.