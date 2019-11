FOTOS: John Legend es elegido como el hombre más ¡SEXY DEL MUNDO!

La revista People entregó el título del Hombre Más Sexy del Mundo y este año el ‘premio’ fue para John Legend, seguido de Idris Elba. Su esposa Chrissy Teigen ha bromeado con el tema, no ha podido resistirse a la tentación de tener a su lado a uno de los hombres más atractivo y además es quien le cocina, “el hombre más sexy del mundo acaba de hacerme un sándwich de jamón”: presumió Teigen.

Legend, es un estadounidense de 40 años y poseedor de al menos un Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony, aunque no quiso tomarse muy enserio el galardón, expresando que “soy un cantante bastante bueno, eso ayuda”.

Cuando le preguntaron qué era lo más seductor de él dijo: “¿Lo menos sexy? Me encanta hacer crucigramas. Soy un nerd de muchas maneras”. Asimismo, añadió que: “ahora todo el mundo va a analizarme con lupa para tratar de decidir si me merezco o no este reconocimiento”, dice el músico sobre el reconocimiento que le otorga la revista People.