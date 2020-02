FOTOS: Iván Lalinde conmovió con sentido mensaje por la muerte de su hermano con quien “esperaba pasar la vejez”

El presentador Iván Lalinde conmovió con sentido mensaje por el quinto aniversario de la muerte su hermano al que le decía ‘peto’ de cariño, por medio de su cuenta de Instagram mostró tres fotografías y le dedicó unas tiernas palabras.

En la publicación se puede leer: “hace 5 años murió mi hermano ‘peto’ (…) Su partida me enseñó mucho, me hizo crecer, madurar y entender que definitivamente esta vida es un paso, es un ratico”. Aunque ha pasado los años, Iván no ha olvidado lo importante que era su hermano Humberto para su familia.

El presentador recalcó que con su hermano “esperaba pasar la vejez”, asimismo, que “fue muy raro decirle adiós”. Sus seguidores no tardaron en expresar su solidaridad con cientos de mensajes como estos: “que lindo homenaje que le da a su ser amado su hermano, el recordarlo es lo que hace que permanezca vivo”, “es muy difícil, entender esas partidas tan cercanas del alma”, “tenía tus mismos ojos de pícaro”, entre otros.