FOTOS: Flavia Dos Santos dejó volar la imaginación de muchos tras dejar su pecho al descubierto

La sexóloga Flavia Dos Santos compartió una galería de fotografías que puso a volar la imaginación de muchos. Flavia dejó al descubierto sus pechos para hacer parte una campaña para prevenir el cáncer de seno.

La foto fue publicada por medio de su cuenta de Instagram, se ve a Dos Santos con un jeans y chaqueta de jeans, pero llamó la atención de sus fans que dejó ver un poco más de normal por tener su chaqueta totalmente abierta.

El post ya cuenta con más de 26 mil me gusta y varios comentarios como estos: “yo quiero que me psicoanalicen”, “guapísima”, “espectacular te vez Dra. Flavia”, “de esos desnudos que no inspiran al morbo, ¡el enfoque está más que claro! Hermosa Dra.”, entre otros.