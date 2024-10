Un mensaje de unidad y construcción desde la diferencia, envió el alcalde electo Federico Gutiérrez, la tarde del jueves 28 de diciembre, al reunirse con todos los concejales electos de Medellín, incluyendo los de partidos de oposición.

Una a una fueron compartidas las fotografías de las reuniones en la cuenta de X del mandatario electo, con mensajes de unidad y de construcción desde la diferencia.

Los mensajes más representativos fueron tras las reuniones con los elegidos de Independientes y Pacto Histórico:

“Dialogar con quien piensa diferente a uno, es un paso fundamental para lograr una paz real y duradera. El respeto por la diferencia nos permite construir una mejor sociedad.

He sostenido una conversación tranquila y respetuosa con José Luis Marín, Concejal electo del Pacto Histórico. Mi responsabilidad como Alcalde de Medellín es escuchar y buscar unir la ciudad en un propósito superior”, escribió al término de la reunión con el concejal conocido como AquinoTicias.

Mientras que al reunirse con el electo del partido de exalcalde Daniel Quintero, escribió: “Reunido con Carlos Gutiérrez, Concejal electo de Medellín por el Partido Independientes. Mi único propósito es que a Medellín le vaya bien. No más odio, no más división. Seguiré hablando con todos los sectores de la sociedad”, agregó.

También sostuvo encuentros con Farley Macías, Concejal electo del Partido Liberal, Alejandro Arias del Partido Verde, Miguel Ángel Iguarán de Cambio Radical, Janeth Hurtado de la ASI, Juan Ramón Jiménez Lara y Brisvani Alexis Arenas Suaza del Partido Conservador, y por supuesto las bancadas del Centro Democrático y de su partido Creemos con los que se reunió el pasado 21 de diciembre.

Al finalizar todas las reuniones, Fico Gutiérrez escribió en su cuenta de X: “Mi propósito es muy claro.

“Volver a unir a Medellín. No más odio, no más división. Que nos encontremos a partir de la diferencia. Que nos respetemos como personas (…) Les he planteado mi visión sobre los retos de ciudad y he escuchado sus propuestas para que trabajemos juntos”.

Mi propósito es muy claro.

Volver a unir a Medellín.

No más odio, no más división.

Que nos encontremos a partir de la diferencia.

Que nos respetemos como personas.

Durante varios días he tenido encuentros con los Concejales electos que representan todas las bancadas de… — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) December 29, 2023

