FOTOS: Exnovia de la Liendra contó que se iba a casar, pero la dejaron plantada en el altar

Mercedes Uhia, la exnovia del reconocido youtuber ‘la Liendra’, les contó a sus más de 58 mil seguidores en su cuenta de Instagram cómo fue historia y la razón por la que el hombre decidió no casarse con ella y dejarla plantada en el altar.

Hace poco, Mercedes compartió una fotografía que acompañó con este mensaje: “amo esta foto, pero cómo no amarla si ese día me dejaron plantada en pleno altar jajaja, pero, ¿saben qué?, me hicieron un favor”.

Asimismo, Mercedes detalló que para ese gran día todo estaba listo y ella se puso regia, pero que al final descubrió que no se amaban como debían. Y destacó que ese hombre la llamó y le aceptó que había sido infiel más de una vez.

Aunque en ese momento le dolió mucho, hoy cuenta con humor que actualmente es seguidora de ella, y en este momento sostienen una buena relación. “La lección es no dejarnos agobiar por nadie ni nada (…) Eso no te puede hacer dudar de que puede llegar alguien que sí te ame de verdad y no todos los hombres son malos”, fue a la conclusión que llegó Uhia luego de tan indeseable momento.