FOTOS: Esperanza Gómez celebra el 4 de julio como mejor lo sabe hacer

La estrella porno colombiana, Esperanza Gómez recientemente mostró todo su apoyo a la Selección Colombia en el Mundial de Rusia 2018 y ahora, se viste con la bandera de otro país por una buena causa.

Recientemente, Estados Unidos celebró el pasado 4 de julio el día de la Independencia, por lo que la modelo se quitó la ropa y adornó estratégicamente partes de su cuerpo con los colores representativos de la bandera norteamericana.

“Happy independence day for my fans In USA, a todos los demás les mando muchos besos y abrazos”, escribió junto a la imagen.