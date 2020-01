EN FOTOS: Escucharon tres tiros en Enciso y encontraron un muerto que “nadie conoce” en el sector

En horas de la tarde de este lunes 27 de enero fue asesinado un hombre en la carrera 36 con la calle 59 del sector conocido como La Ladera, barrio Enciso de la comuna 8 de Medellín.

Según información preliminar, los vecinos del sector escucharon unos tres disparos con arma de fuego, por lo que de inmediato alertaron a las autoridades.

Unidades de la patrulla del cuadrante hicieron presencia en el sector y hallaron a un hombre herido en medio de la vía pública. Esta persona fue auxiliada y trasladada a un centro médico donde falleció.

Sobre la identidad del occiso no hay mayor información, ya que no portaba documentos de identidad y los vecinos de la zona manifestaron no conocerlo.