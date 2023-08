FOTOS. “Es cierto, me engañó”: esposa de Orlando Liñan confirmó ‘cachos’

in

El presentador de ‘Buen Día, Colombia’ y actor Orlando Liñan le habría sido infiel a su esposa Tita Contreras, quien por medio de redes sociales se destapó y conformó la ‘montada de cachos’.

Desde hace varios días la esposa de Orlando Liñan estaba publicando algunas cosas que hacía pensar a los internautas que el actor le había sido infiel, este viernes (4 de agosto) Tita Contreras confirmó la infidelidad por medio de los estados de Instagram.

“Es cierto, me engaño. Pero esa no es razón para sentirme avergonzada. Vergüenza tu que peleaste por otro, perdonaste cacho y luego te dejó, no creas que porque te estás quedando con ‘el premio’ realmente te estás quedando con el premio, mi princesa así que más valor y a quererse”, escribió en los estados de Instagram.

Y agregó: “Aclaró el cacho no fue con una jovencita a él le gustan mayores … no diré nada más pero habrá señales”.

