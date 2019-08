FOTOS: ¡En su primer día de colegio! niño de 8 años, se ha vuelto viral, tras consolar a compañerito autista

Christian de 8 ocho años, oriundo de Wichita – Estados Unidos, se robó el corazón de cientos de internautas tras tomar de la mano a otro pequeño llamado Connor, y acompañarlo hasta el aula de clase. Para ese momento, Christian no sabía que el otro pequeño era autista y por eso había estado minutos antes en una esquina llorando.

La madre de Christian, Courtney Coko Moore, expresó por medio de su cuenta de Facebook que “estaba muy orgullosa de su hijo”, dejando al descubierto el momento en que su hijo tomó la mano de Connor, asimismo, expresó que era “un honor criar a un niño tan amoroso y compasivo”.

Las imágenes se volvieron virales, tanto que la madre de Connor la vio y manifestó que: “¡Dile a tu hijo que muchas gracias! Ese pequeño niño al que él ayudó es mi hijo y es autista. Todos los días me preocupa que le hagan ‘bullying’ por ser diferente, y tu hijo en definitiva confortó mi corazón. Si hubiera más niños como él, no me preocuparían esas cosas”.