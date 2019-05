FOTOS: Ella es la exnovia de Angelina Jolie

Hoy conocemos a una Angelina Jolie empoderada en su papel de madre protectora y embajadora de la UNICEF, pero en los 90 la protagonista de ‘Maléfica’ fue una joven rebelde que hasta tuvo una relación lésbica con una modelo asiática.

Se trató de Jenny Shimizu, a quien conoció en 1996 cuando rodaron juntas la cinta ‘Foxfire‘. “Probablemente me hubiera casado con Jenny si no me hubiera casado con mi esposo. Me enamoré de ella el primer segundo que la vi”, dijo Jolie al diario inglés Daily Mail años después de terminar con Shimizu, cuando ya era la esposa del actor Brad Pitt, de quien se separó en 2017 luego de varios meses de pleitos legales por la custodia de los seis hijos que tienen en común.

“Ella era ese tipo de persona maravillosa y abierta”, comentó por su parte Jenny en su momento, refiriéndose a Jolie y la relación abierta que tuvieron, porque cada una podía salir a su vez, simultáneamente, con otros hombres o mujeres.