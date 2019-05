FOTOS: El “contundente” mensaje que mostraron los hinchas de Nacional durante el partido ante Fluminense

Atlético Nacional recibió a Fluminense en el partido de vuelta de la Copa Sudamericana, y en el estadio Atanasio Girardot, la popular barra Los del Sur alientan al equipo a conseguir la heroica remontada, sin embargo, también dejaron un claro y contundente mensaje a las directivas y jugadores del club, con el fin de que el panorama mejore y el andamiaje sea el mejor.

A través de dos trapos, la barra le indicó a los directivos: “La grandeza de nuestra historia y de esta hinchada merece y exige refuerzos de categoría”.

Por su parte, a los jugadores, que según ellos no quieren estar en el equipo, o no tienen el nivel adecuado, les indicaron: “Jugadores que no sepan donde juegan fuera de Nacional”.

Cabe resaltar que en el ambiente de la hinchada se había hablado de que algunos jugadores, entre ellos referentes, le habrían armado “sindicato” al anterior estratega y por eso el equipo no rendía. Sin embargo, Aldo Leao, uno de los mencionados, salió a desmentir dicha versión e indicó que todos estaban intentando dar todo de sí.