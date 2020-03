FOTOS: Editan las nalgas de Yina Calderón en photoshop y dicen que se ve mucho mejor sin tanta cola

Yina Calderón sigue dando de qué hablar con su cola, tanto así que los mismos usuarios de redes sociales tomaron cartas en el asunto y le editaron sus nalgas con photoshop.

Los atributos físicos que Yina luce hoy son producto de su paso por los quirófanos y su última intervención no ha logrado convencer a sus seguidores, pues realmente su cola quedó demasiado grande y muchos opinan que es desproporcional a su cuerpo. Sin embargo, ella se siente feliz y dichosa con el resultado, aunque a veces bromea con volver a operarse para agrandar el tamaño de su derrier.

Por ello, un usuario en Twitter decidió tomar cartas en el asunto y editó en photoshop la cola de Yina, para demostrar que con un tamaño más reducido y contorneado su cuerpo se puede ver más armónico.

De inmediato varios usuarios respondieron afirmativamente al retoque digital comentando frases como “gracias por hacer ese favor”, “gente que le pone el alma”, “la verdad se ve mucho mejor editada”, “Yina está mal si no se da cuenta de que esas nalgas quedaron horribles, mejor es no tener nada” y “ella como que no tenía presupuesto y el cirujano le dijo ‘dame tanto por ellas'”.