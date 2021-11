FOTOS: Desnudos, Cristina Hurtado y Josse Nárvaez muestran el avance de su embarazo

La presentadora Cristina Hurtado ha estado mediantica en sus redes sociales mostrando todo el proceso de su tercer embarazo junto con su esposo, Josse Nárvaez y está vez se dejaron ver desnudos para dejar ver su avanzado embarazo.

En la imagen se ve a la pareja que está pronta a recibir su tercer hijo, casi desnudos y la atención se la roba la barriguita de la paisa.

«El fruto del amor. El milagro de la vida. La gracia de Dios. Recuerdos imborrables! Por siempre amores de mi vida!», Escribió Cristina Hurtado junto a las fotografías.

«Bellos❤️❤️», «Que fotazas. A disfrutar familia 😀🙌🏻», «Porque tan hermosos😍», «Que bellezaaaaa😍», son algunos de los comentarios que se leen en la publicación de Cristina.

«Algo más bello que esto??? Amores de mi vida… ‘Los hijos son la herencia del señor, los frutos del vientre son una recompensa’ salmo 127:3

Yo iba a acompañarla , a cuidarla y asegurarme de que estaría en un ambiente adecuado, que no se moviera mucho etc etc etc y miren en las que terminé 😅😍!!! ‘Quítate la camisa y vente pa acá amor…jejeje, tomémonos una juntos de recuerdo a ver qué sale’ Graciasss @crisshurtado por inmortalizar este momento en este bello retrato… Los amo con locura!». Detalló por su lado, el actor Josse Nárvaez.

Vea aquí las fotos de Cristina Hurtado y su pareja.

