FOTOS: Contra las cuerdas J Balvin y Mike Tyson se enfrentaron en una charla musical

La nueva faceta de Mike Tyson son los podcast donde J Balvin fue su invitado especial para hablar de su música y sensibilidad. Quienes han escuchado toda la entrevista entendieron que para el artista es orgullo ser colombiano y más por su gente además que él representa una imagen positiva del país con su música.

En el nuevo capítulo del podcast Hotboxin, liderado por el ex boxeador mundial y campeón Mike Tyson, J Balvin logró noquearlo con varias respuestas además de sonrisas quedaron registradas en las redes sociales del colombiano, las cuales no pasaron por alto para convertirse en noticia. Aunque fue grabado hace varias semanas, a penas se conocieron detalles de lo que ambos hablaron donde Balvin, reveló como fue trabajar con el británico Ed Sheeran donde esa unión creativa logró producir 20 temas que iremos conociendo en las redes a su debido momento. Jay-Z y Beyoncé también entraron en la conversación sobre la admiración que se tienen y lo que ha sido, tenerlos como amigos además de colegas. De las cosas con las que el artista colombiano no está de acuerdo es la exaltación a personajes que mancharon la historia de Colombia como «Pablo Escobar» que se ha hecho en películas y para esto se refirió a un regalo que una vez DJ Khaled, pensando que era un buen detalle le hizo: «era un cuadro enorme con la imagen del Pablo y se lo rechace de forma que entendiera que fue un delincuente que no fue ejemplo y hace parte de un estigma que no nos hace sentirnos orgullosos«. Y es que el cantante lo dejó claro cuando le hablaron sobre las camisetas con la imagen del capo sin ocultar que amigo del hijo del fallecido capo.

También se destacó que Tyson intentó cantar uno de los éxitos del colombiano a lo que este le dijo que «eres mejor como boxeador no como cantante» y le confesó que aunque ha recibido muchas ofertas para cantar en inglés, seguirá siendo fiel al español con unas sentidas palabras «ya que desde que comenzó, muchos de los artistas latinos querían cruzar los idiomas, entonces solían hacer la misma canción en inglés para conquistar otros públicos». Sin embargo, él piensa que: «No tiene ningún sentido cantar en inglés porque esto es lo que soy, este es mi idioma y esto es español. No voy a hacer algo con lo que no me siento cómodo”. El podcats está disponible completo en las redes de Hotboxin.

