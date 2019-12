FOTOS: Con esta postal, Andreina Fiallo deja en claro que no regresó con Fredy Guarín

Andreina Fiallo hizo una publicación que generó cientos de comentarios entre sus seguidores, con el mensaje que acompañó el post le daría respuesta al supuesto regreso con el futbolista Fredy Guarín, con quien tuvo dos hijos Danna y Daniel.

Por medio de su cuenta de Instagram, Fiallo publicó una fotografía la cual acompañó de un mensaje en el que presuntamente deja claro que no ha regresado con el padre de sus hijos: “antes de terminar este año no olvides cerrar ciclos y poner puntos finales, estás a punto de vivir un montón de historias nuevas, no las arruines llevando al futuro un pasado que ya no existe”.

En la postal Andreina posa de espaldas en una bañera llena de espuma con una flor en su cabello mientras disfruta de una champaña, la imagen generó varios comentarios así: “tienes toda la razón, si perdonas una vez te la vuelven a hacer 20 veces de nuevo. Lo mejor es echarle tierrita”, “eres una mujer hermosa e inspiradora. Dios te bendiga”, “me parece muy bien lo que dices, pasado pisado”, “siempre irradias paz y luz te deseo el mejor 2020”, entre otros.