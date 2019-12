FOTOS: Con duras indirectas, Lina Tejeiro habría dado la razón por la que terminó con Capuozzo

Hace pocos días se conoció que Lina Tejeiro y Norman Capuozzo terminaron su relación y desde eso ambos han utilizado las redes sociales para tirarse duras indirectas en las que dan explicaciones de por qué se separaron.

Prueba de eso Lina Tejeiro por medio de su cuenta de Twitter dijo que: “Mujer, si le duele tu libertad e independencia ahí ¡NO ES! (sic*)”, de inmediato sus seguidores tomaron el tuit como la razón por la cual dejó al empresario venezolano.

Ante dichas palabras Capuozzo no se quedó callado y posteo: No eres el fondo de pensión de nadie, ni el de tu familia, ni el de tus amigos. Eres el fondo de pensiones de tu vida. Si no inviertes en ti, en tu talento, en tu salud, en tu descanso y en el amor, nunca podrás sacarle provecho a esa gran inversión que eres tu mismo…”.

Mujer, si le duele tu libertad e independencia ahí NO ES! — Lina Tejeiro (@Lina_Tejeiro) December 24, 2019