FOTOS: Clara y contundente, Andreina Fiallo habló sobre Fredy Guarín y si está soltera

La empresaria y expareja del futbolista Fredy Guarín dejó que sus seguidores le hicieran varias preguntas por medio de su cuenta de Instagram, en la que le tocaron temas sobre su situación sentimental a la que Andreina Fiallo respondió sin problema.

Una de las preguntas fue que si era más feliz soltera a lo que ella respondió: “uf, tiempo para mí”, los fans siguieron saliendo de dudas y le preguntaron que cuando volvería a tener pareja y sin pensarlo Andreina les dijo: “ahora no, me estoy disfrutando mi paz”, entre tema y tema unos de sus seguidores le interrogó si se volvería a casar y sin mucho rodeo ella anunció: “no sé qué quiera Dios para mí, pero yo no quiero”.

También le enfatizaron que cómo se sentía con los comentarios que le hacen sobre su expareja, “normal, yo creo que es la gente que tiene un problema, no yo”, expresó Andreina, asimismo, le mencionaron que si tenía la oportunidad de pedir un deseo para cambiar el mundo cual sería, Fiallo les respondió: “que la gente pensara más en como daña al otro con tanta maldad, amor es lo que necesita el mundo” puntualizó.