¿Lo que hace la plata? Revelaron algunas fotos de antes y después de famosas con cirugías

Para algunos no es un secreto que algunas de las artistas colombianas han pasado en varias ocasiones por el quirófano y auqnue muchas indiquen ser «naturales», un medico esteticista las ‘echó al charco’.

El médico esteticista, Juan Diego Otálvaro, conocido en redes sociales como el ‘Dr. Otálvaro’, se ha encargado de mostrar algunos de los procedimientos que se han realizado varias creadoras de contenido del país, y aunque él mismo aclaró que no realizó aquellos retoques, sí precisó qué se han hecho algunas famosas en sus rostros.

Dani Duke

Luisa Fernanda W

La paisa decidió dejarle un comentario al esteticista sobre sus cambios: «Doc, cuando quiera me revisa para que se de cuenta que no tengo ni perfil mandibular, ni pómulos, ni mentón 🤦🏻‍♀️ yo soy muy abierta con las cosas que me he hecho, y jamás negaría lo que tengo. La nariz lo saben, Botox también, y los labios me los hice pero me retire el producto por que se me regó por parte del rostro, por eso jamás me volví hacer nada. Así que por favor pido que este tipo de información no la divulguen así, la mitad de todo esto es falso».

La actriz mexicana, Eiza González

Belinda

Estas son algunas de las famosas que el esteticista dejó en evidencia por sus cirugías.

Greeicy Rendón

Epa Colombia

