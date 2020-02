FOTOS: Antes de pasar por el quirófano, Andrea Valdiri dejó ver cómo era cuando estaba en el colegio

En redes sociales circula unas imágenes que dejan ver a la influencer barranquillera cuando estaba en el colegio, Andrea Valdiri llamó la atención de los internautas al revivir dos fotografías del 2007.

En las postales Andrea luce delgada y sin cirugías, dejó claro que siempre le ha gustado la “recocha” y participar en eventos como en los carnavales, en una de las imágenes lucía con un llamativo traje azul con plumas y transparencias.

Recordemos que Valdiri denunció a través de sus redes sociales que no la dejaron participar en el desfile nocturno de la Guacherna, “me retuvieron por cuatro horas. Cuando por fin me dan la orden de salida, yo caigo en cuenta y la gente me escribe diciendo: ‘Valdiri, esto ya terminó”.